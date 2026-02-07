“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 ricorda l’attore Nino Taranto

“A Sua Immagine” ricorda l’attore Nino Taranto. Oggi su Rai 1 la vita umana e professionale dell’artista e la sua spiritualità

E’ dedicata a Nino Taranto, uno dei più grandi attori italiani, la puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 7 febbraio alle 16,00 su Rai 1. Dalla radio al cinema, dalla musica alla televisione, non c’è esperienza artistica che Taranto non abbia fatto, anche se il suo amore più grande è stato il teatro.

In studio con Lorena Bianchetti, il nipote dell’attore Francesco De Blasio, ripercorre la vita umana e professionale dell’artista, la sua spiritualità – Nino Taranto è stato devoto di San Pio da Pietrelcina, ebbe con lui un legame profondo – attraverso contributi d’archivio, aneddoti familiari e momenti iconici. A completare il ritratto umano e artistico dell’attore, arrivano le parole di Bobby Solo, che lo conobbe personalmente e di cui conserva ancora oggi un ricordo intenso e affettuoso.

Nuovo appuntamento poi con “Le Ragioni della Speranza” che continuano ad accompagnare il pubblico attraverso la vita e i luoghi di San Francesco d’Assisi. Il suggestivo racconto di Aldo Cazzullo sulla figura del santo e sul suo profondo amore per il Creato si intreccia con la riflessione di fra Giulio Cesareo, dall’Eremo delle Carceri di Assisi: il luogo in cui Francesco si ritirava, immerso in una natura bella e talvolta aspra, per ritrovare forza, silenzio ed equilibrio interiore.

Un cammino spirituale che invita a ricaricarsi, per essere davvero sale e luce del mondo, come il Vangelo della domenica ci chiede di essere.