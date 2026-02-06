Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu a Centrale Preneste l’8 febbraio

Domenica 8 febbraio, per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 a Roma in zona Pigneto/Malatesta), va in scena lo spettacolo Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu di Materiaviva
Domenica 8 febbraio alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 a Roma in zona Pigneto/Malatesta), va in scena lo spettacolo Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu di Materiaviva.
Le fiabe raccontate sono liberamente ispirate ad alcuni racconti di Roberto Piumini, lo spettacolo è di Alessandra Lanciotti, con Roberta Castelluzzo, Alessandra Lanciotti e Linda Di Pietro e con la regia di Roberta Castelluzzo.
Tre fate strampalate vivono nella casa dove tutte le fiabe del mondo finiscono una volta scritte e hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. In un luogo magico fatto di fogli bianchi, prenderanno forma personaggi buffi che incanteranno i bambini, ridisegnando con colori nuovi un mondo migliore. Lo spazio vuoto, arredato solo con tre cubi, si ridisegna di volta in volta per creare campi di battaglia, isole del tesoro e colline, attraverso la potenza evocativa della parola e del gesto teatrale. Comico, poetico e profondo, lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Materiaviva
Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu
Liberamente ispirato a storie di Roberto Piumini
di Alessandra Lanciotti
regia Roberta Castelluzzo
con Roberta Castelluzzo, Alessandra Lanciotti e Linda Di Pietro
Domenica 8 febbraio 2026 alle 16.30
Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)
Biglietto unico: 7.00 €
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00
info@ruotalibera.eu –www.centraleprenesteteatro.it
FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro