Stasera su Rai 1 la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Olimpiadi invernali Milano Cortina: la maestosa Cerimonia di Apertura, in diretta dallo stadio Meazza di Milano sarà trasmessa da Rai 1 il 6 febbraio a partire dalle 19.50

Emozioni, immagini, lacrime di gioia e di dispiacere, timer che scorrono, traguardi, urla come carica agonistica o come sfogo di rabbia, e poi le luci, i suoni, il podio, l’inno, l’ansia dell’attesa. È tutto parte di un racconto globale fatto attimo per attimo, costruito frame su frame, curato evento dopo evento dalla prestigiosa squadra Rai che seguirà i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dal 6 al 22 febbraio.

Giorni intensi, ore e ore di dirette, commenti, notizie che la squadra di Rai Sport realizzerà per accompagnare i telespettatori su Rai 2, trasformata per l’occasione in Rete Olimpica, e RaiPlay. L’intera programmazione di Rai 2 sarà, infatti, dedicata ai Giochi di Milano Cortina 2026, fatta eccezione per gli spazi informativi del TG2 che resteranno invariati.

Solo la maestosa Cerimonia di Apertura, in diretta dallo stadio Meazza di Milano sarà trasmessa da Rai 1 il 6 febbraio a partire dalle 19.50. Un evento che offrirà ai telespettatori circa tre ore di spettacolo puro, condito da emozioni e suggestioni. Per la prima volta la sfilata degli atleti avverrà in luoghi diversi. Oltre a Milano saranno coinvolti Predazzo, Livigno e Cortina, dove verrà acceso un secondo braciere. La telecronaca della cerimonia sarà affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi.

Su Rai Radio1, Radio1 Sport e RaiPlay Sound, c’è “Tutta l’Olimpiade invernale minuto per minuto”

L’impegno a cinque cerchi della Radio pubblica, ancora una volta Rete Olimpica, prevede dal 6 al 22 febbraio 2026 il racconto dei XXV Giochi Olimpici Invernali nel solco della tradizione Rai. Rai Radio1 sarà ancora una volta Rete Olimpica, e dal momento che l’appuntamento a cinque cerchi torna in Italia, con l’edizione targata Milano-Cortina aumenterà il suo impegno per garantire la più ampia copertura in diretta degli eventi previsti in programma.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina a 360° su Rainews.it

Sport, atleti e regole del gioco: il calendario e la guida alle 16 discipline, con video e approfondimenti. Segui i giochi olimpici giorno dopo giorno: l’ABC delle Olimpiadi invernali con lo speciale Interactive Storytelling www.rainews.it/speciali/olimpiadiinvernali2026milanocortina.