Oroscopo di oggi, venerdì 6 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
I progetti grandiosi s’incagliano nei fondali della quotidianità. Tipica situazione di un giorno qualunque in cui siamo oberati di incombenze poco esaltanti. La Luna sgobbona nel cielo della Vergine concede poco alla fantasia e ci invita a un maggiore pragmatismo.
Toro
Il lavoro è al meglio, con la Luna in trigono dalla Vergine. Dopo le recenti baraonde, torniamo felici e contenti alle nostre occupazioni consuete. L’essenziale è procedere per gradi, dando alla mente il tempo di connettersi con gli appuntamenti in agenda.
Gemelli
Mercurio si destreggia abilmente fra grane familiari e contrattempi nell’attività. Ovvio che il programma per la serata è un divano su cui crollare. Il giudizio altrui è del tutto irrilevante, specie se viene da persone che non sanno chi siamo veramente.
Cancro
Siamo efficienti e operativi. La mole di impegni l’affrontiamo con l’atteggiamento giusto: una cosa alla volta, procediamo con ordine e metodo. Di conseguenza, buona è la resa professionale e in premio una sera tutta da dedicare ai nostri passatempi.
Leone
Abbiamo parecchio da fare oggi e non ci siamo per nessuno. Gli altri se la sbrighino da soli, soprattutto il collega che conta sempre sul nostro aiuto. Le finanze potranno riservarci qualche buona opportunità, ma valutiamole con calma e con giudizio.
Vergine
Luna protagonista nel nostro segno. L’attività ci offre soddisfazioni. Gestiamo le nostre risorse con lungimiranza e costruiamo sicurezze per il futuro. Importante in ogni situazione agire secondo il nostro giudizio. Chi meglio di noi sa cosa va bene per noi stessi.
Bilancia
Iniziative eque e solidali. Questo sembra essere il bisogno che emerge alla coscienza. Facciamo qualcosa per gli ultimi in modo concreto e costante. Il lavoro, specie quello ripetitivo, è un antidoto contro gli stati d’ansia. Senza correre arriviamo lontano.
Scorpione
Ecco servita su un piatto d’argento una giornata che si prende a cuore le amicizie e ci ricorda che ci sono presenze sincere su cui contare. La Luna in sestile ci dimostra con i fatti che alcuni atteggiamenti di diffidenza non hanno ragione di esistere.
Sagittario
Luna puntigliosa alta nel cielo. Esaminiamo l’opera svolta con occhio attento e spirito critico, specie se sentiamo di essere stati sbrigativi. Il sistema digerente si trova in cassa integrazione: trattiamolo con tutte le cure e le attenzioni che merita.
Capricorno
Il trigono della Luna ci aiuta a vivere oggi con la disposizione di spirito giusta. Settori privilegiati: il lavoro autonomo e lo studio. Idee valide e realizzabili. Un carico di occasioni da sfruttare, se desideriamo un cambiamento lavorativo.
Acquario
Ci pesa la ripetitività, ma facciamo un piccolo esame di coscienza per apprezzare i vantaggi di un martedì straordinario per la sua normalità. Dei segreti non ci fanno dormire sonni tranquilli? Teniamoli per noi, non siamo a pronti a renderli pubblici.
Pesci
La Luna è opposta in Vergine. Nel rapporto di coppia diamo valore e spazio ai suggerimenti della persona amata. Valorizziamo la sua concretezza. Abbiamo un diavolo per capello, ma la solidarietà dei colleghi si rivela un efficace rimedio per calmarci.