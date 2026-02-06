Omicidio capotreno Alessandro Ambrosio, Jelenic non parla davanti al pm

Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm di Bologna Michele Martorelli, il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio

Si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha fatto dichiarazioni spontanee, nell’interrogatorio davanti al pm di Bologna Michele Martorelli, il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, accoltellato a morte nel tardo pomeriggio del 5 gennaio in un’area riservata ai dipendenti di un parcheggio della stazione ferroviaria del capoluogo emiliano. L’interrogatorio, iniziato intorno alle 15.15, è terminato mezz’ora dopo.

A dire che Jelenic, indagato per omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto all’interno o nelle immediate vicinanze di uno scalo ferroviario, non ha risposto alle domande e non ha fatto dichiarazioni è la sua legale Luisella Savoldi, all’uscita dalla Procura. Nell’interrogatorio odierno sono state contestate all’indagato le risultanze delle analisi svolte dalla Polizia scientifica sul coltello trovato a poca distanza dal luogo del delitto e su una scarpa di Jelenic. Su quest’ultima e su lama e fodero del coltello è stato trovato il sangue della vittima, mentre sull’impugnatura dell’arma sono emerse tracce di Dna dell’indagato. A quanto si apprende, infine, al momento non ci sarebbero elementi che possano far ritenere che ci fosse un qualsiasi legame tra Jelenic e Ambrosio. Al momento rimane quindi impossibile ipotizzare un movente. Le indagini, comunque, dovrebbero essere chiuse a breve.

