Omicidio capotreno Alessandro Ambrosio, Jelenic non parla davanti al pm


Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm di Bologna Michele Martorelli, il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio

omicidio capotreno alessandro ambrosio jelenic

Si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha fatto dichiarazioni spontanee, nell’interrogatorio davanti al pm di Bologna Michele Martorelli, il 36enne croato Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, accoltellato a morte nel tardo pomeriggio del 5 gennaio in un’area riservata ai dipendenti di un parcheggio della stazione ferroviaria del capoluogo emiliano. L’interrogatorio, iniziato intorno alle 15.15, è terminato mezz’ora dopo.

A dire che Jelenic, indagato per omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto all’interno o nelle immediate vicinanze di uno scalo ferroviario, non ha risposto alle domande e non ha fatto dichiarazioni è la sua legale Luisella Savoldi, all’uscita dalla Procura. Nell’interrogatorio odierno sono state contestate all’indagato le risultanze delle analisi svolte dalla Polizia scientifica sul coltello trovato a poca distanza dal luogo del delitto e su una scarpa di Jelenic. Su quest’ultima e su lama e fodero del coltello è stato trovato il sangue della vittima, mentre sull’impugnatura dell’arma sono emerse tracce di Dna dell’indagato. A quanto si apprende, infine, al momento non ci sarebbero elementi che possano far ritenere che ci fosse un qualsiasi legame tra Jelenic e Ambrosio. Al momento rimane quindi impossibile ipotizzare un movente. Le indagini, comunque, dovrebbero essere chiuse a breve.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)