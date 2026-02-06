Marisa Mariotti apre la puntata in replica de “Le ragazze” su Rai Storia

Venerdì 6 febbraio 2025 alle 21:20 su Rai Storia torna in replica “Le ragazze”. Ad aprire la puntata la decana Marisa Mariotti, nata il 14 marzo 1934 a Cintolese

Venerdì 6 febbraio 2025 alle 21:20 su Rai Storia torna in replica “Le ragazze”. Ad aprire la puntata la decana Marisa Mariotti, nata il 14 marzo 1934 a Cintolese, una piccola frazione di Monsummano Terme in provincia di Pistoia, a pochi passi dal padule di Fucecchio, la più estesa palude interna italiana, teatro nel 1944 di un eccidio nazista in cui furono trucidati 174 civili. La famiglia vive in aperta campagna in condizioni molto precarie, senz’acqua, senza luce e nemmeno la brace con cui scaldarsi in inverno.

Fin da piccola Marisa è impegnata con tutta la famiglia nella raccolta del sarello, un’erba che cresce spontanea nella palude e che, una volta essiccata, viene intrecciata per fare i rivestimenti delle damigiane. Quando negli anni ’50 la plastica sostituisce il vetro e la vendita delle damigiane cala sensibilmente, la madre di Marisa decide di cambiare lavoro e si lancia nel settore turistico: ogni anno gestisce a Viareggio una pensione diversa durante la stagione estiva.

Per la giovane Marisa seguire la madre in Versilia è una palestra per il lavoro che anche lei farà tutta la vita: l’albergatrice. Nel frattempo, sposa Aldo, un ragazzo che conosce dall’infanzia, e si trasferisce a Montecatini Terme. Sono gli anni del boom economico e Marisa capisce che il settore turistico è in forte crescita, così nel 1967 apre un albergo a conduzione familiare. Sono gli anni d’oro di Montecatini, meta delle vacanze di milioni di italiani oltre che di celebrità dello spettacolo e del jet set internazionale.

Senza mai dimenticare il più grande degli insegnamenti della madre, la gentilezza nei confronti dei clienti e dei dipendenti, Marisa si butta a capofitto nella nuova attività occupandosi di tutto, mentre il marito segue la contabilità. A seguire è la volta di due Ragazze degli anni ’60: Ida Montanari e Felice Antonini. Per concludere la puntata le storie di Benedetta Tobagi e Mariafelicia Carraturo.