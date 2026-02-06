Le gare di oggi: curling, hockey e pattinaggio. In serata cerimonia di apertura

Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio e il pattinaggio di figura

Pronti partenza via: oggi cominciano le Olimpiadi di Milano Cortina. In attesa delle luci a San Siro per la cerimonia d’apertura, alle 20, sarà già come di consueto giornata di gare. Ci sono, di nuovo, Constantini e Mosaner impegnati nella fase a gironi del doppio misto di curling contro Svizzera ed Estonia, poi due match femminili di hockey su ghiaccio, e ad Assago inizia il programma del pattinaggio di figura con il Team Event.

Il programma di oggi:

ore 9.55: PATTINAGGIO DI FIGURA : Team Event – Corto coppie danza

: Team Event – Corto coppie danza ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Svezia-Gran Bretagna, ITALIA-Svizzera, Stati Uniti-Canada

(doppio misto, fase a gironi): Svezia-Gran Bretagna, ITALIA-Svizzera, Stati Uniti-Canada ore 11.35: PATTINAGGIO DI FIGURA : Team Event – Corto coppie artistico

: Team Event – Corto coppie artistico ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Francia-Giappone

(donne, fase a gironi): Francia-Giappone ore 13.35: PATTINAGGIO DI FIGURA : Team Event – Corto singolo donne

: Team Event – Corto singolo donne ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Repubblica Ceca-Stati Uniti, Estonia-ITALIA, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia

(doppio misto, fase a gironi): Repubblica Ceca-Stati Uniti, Estonia-ITALIA, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Repubblica Ceca-Svizzera

(donne, fase a gironi): Repubblica Ceca-Svizzera ore 20: Cerimonia d’Apertura.

