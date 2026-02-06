Il film “Sei mai stata sulla luna?” in onda oggi su Rai Movie: la trama

“Sei mai stata sulla luna?”, una commedia romantica di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Liz Solari, Sergio Rubini e Vittoria Puccini, stasera su Rai Movie: la trama

Una prima serata di Rai Movie, quella di venerdì 6 febbraio 2026, all’insegna del romanticismo. Paolo Genovese dirige Raoul Bova, Liz Solari, Emilio Solfrizzi, Sergio Rubini, Neri Marcorè e Sabrina Impacciatore in una commedia romantica, ambientata nelle campagne pugliesi.

Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Si considera felice della sua vita fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia e se ne deve occupare. Qui si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino…