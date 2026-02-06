Il film “Anna” disponibile anche in lingua originale su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 il film “Anna”: nel ruolo della protagonista una efficacissima Sasha Luss, attrice e supermodella russa, la trama

Scritto, prodotto e diretto da Luc Besson, “Anna” in onda venerdì 6 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4 è in perfetta continuità con l’idea di cinema che ha sempre contraddistinto il regista di “Léon” e “Il quinto elemento”: un cinema femminile, femminista, grintoso ed energico inserito in un contesto da spy-story che ricorda in maniera neanche troppo velata proprio uno dei suoi titoli più celebri e apprezzati, “Nikita”. Nel ruolo della protagonista una efficacissima Sasha Luss, attrice e supermodella russa che con Besson aveva già lavorato in “Valerian e la città dei mille pianeti”.

Mosca, 1985. Anna è una giovane dalla straordinaria bellezza e dal sofferto passato, ma è anche un temibile killer del KGB. Dopo anni di servizio, desidera una vita tranquilla, ma il KGB non è disposto a lasciarla andare. Forse il doppio gioco con i servizi occidentali potranno aiutarla a raggiungere il suo scopo?