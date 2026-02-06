Hockey: storica vittoria per l’Italia femminile. Ian Matteoli vola in finale di snowboard

Si è alzato il sipario sui Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 dell’Italia Team. Ecco i primi risultati degli azzurri in gara nella giornata di ieri

HOCKEY SU GHIACCIO

Esordio schiacciante per l’Italia nel gruppo B. Sul ghiaccio della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, infatti, le ragazze di coach Eric Bouchard hanno sconfitto per 4-1 la Francia, firmando il primo storico successo della Nazionale femminile ai Giochi Invernali. Decisivi i goal siglati da Kayla Tutino, Rebecca Roccella, Matilde Fantin e Kristin Della Rovere.

SNOWBOARD

Un brillante Ian Matteoli si è assicurato il pass per la finale maschile di big air. Il ventenne nato a Bardonecchia ha dato spettacolo sulla neve del Livigno Snow Park, completando le tre run preliminari con il secondo punteggio più alto (174.50) alle spalle del giapponese Hiroto Ogiwara (178.50) e garantendosi la qualificazione per l’atto conclusivo della competizione riservato ai migliori 12 atleti.

CURLING

Debutto agrodolce per Stefania Constantini e Amos Mosaner sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium. I campioni olimpici e mondiali in carica hanno inaugurato il round robin del torneo di doppio misto con una vittoria ed una sconfitta. Nella sessione mattutina gli azzurri hanno superato la Corea del Sud di Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok con un netto 8-4 mentre in quella serale sono stati costretti ad alzare bandiera bianca per 7-2 di fronte al Canada di Jocelyn Peterman e Brett Gallant. Oggi però una reazione d’orgoglio e di classe purissima: i due atleti hanno travolto la Svizzera nel terzo match del round robin, chiudendo 12-4. Per l’Italia è la seconda vittoria nel torneo, un successo fondamentale in vista della sfida pomeridiana contro l’Estonia.