Fiorello imita ancora Corona e prende in giro Amadeus: il video virale

Nel mirino di Fiorello-Corona, tra mille risate, finisce tutta la famiglia di Amadeus: la moglie, il figlio e pure il cane

Non riesce a stare serio neanche lui. Mentre fa l’imitazione di Fabrizio Corona e del suo format Falsissimo (ora stoppato dalla Procura che gli ha chiuso pure gli account social), Fiorello a tratti di ferma e scoppia a ridere. “Ho le prove, prove, prove“, grida sbattendo i pugni sul tavolo, poi abbassa la testa e ride. I siparietti vanno in onda, ogni giorno, durante le puntate de ‘La pennincanza’ su Radio2 e i video delle imitazioni sui social sono gettonatissimi. Nella puntata di ieri, Fiorello (fingendosi Corona) ha scherzato su Amadeus, definito un “intoccabile” insieme a se stesso. Nella gag Corona, arrabbiatissimo per la chiusura degli account, ha detto che ora sarebbe passato agli “intoccabili”, ovvero Fiorello “e il suo amichetto Amadeus. Lui lo difende sempre”. Poi via di gag come di consueto.

“I segreti di Amadeus sono tanti“, dice Fiorello-Corona, continuando a ripetere la parola “clamoroso“. E poi tira in ballo la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo. “Giovanna è una copertura“, dice Fiorello. E poi “Giovanna.. è un uomo”. E via di risate per canzonare le tematiche sempre scandalistiche e morbose su cui si concentra Corona. Poi passa al figlio Josè (“Ho qui le chat“, dice agitando vorticosamente dei fogli davanti). “Josè è.. una donna”. “Ma no, ma cosa sta dicendo”, dice Fabrizio Biggio, che gli fa egregiamente da spalla. ma Fiorello non si ferma: “Il cane di Amadeus, Kira… è un gatto!“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)