Dopo il rinvio, su Rai 3 “Verità per Giulio Regeni” a “Un giorno in Pretura”

Rinviato una settimana fa, stasera su Rai 3 “Verità per Giulio Regeni” a “Un giorno in Pretura”. Uno Speciale a dieci anni dall’uccisione del giovane ricercatore

Sono passati dieci anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni. Il giovane ricercatore dell’Università di Cambridge sarà ricordato in “Verità per Giulio Regeni” di Daniele Ongaro – Speciale “Un giorno in Pretura” di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra – in onda venerdì 6 febbraio alle 21.20 su Rai 3. Giulio Regeni fu rapito al Cairo il 25 gennaio del 2016. Una settimana dopo ne venne ritrovato il corpo con evidenti segni di tortura in un fosso di periferia della capitale egiziana.

Lungo, e tutto in salita, il percorso che ha portato al processo che si sta celebrando nella Corte d’Assise di Roma. Totale la mancanza di collaborazione del governo egiziano, che si è nascosto dietro a depistaggi e ragion di Stato. Ma la determinazione, la caparbietà della famiglia e la partecipazione civile sono riuscite a far incriminare quattro ufficiali dei servizi segreti, il generale Tariq Sabir, i colonnelli Athar Kamel e Helmi Usham e il maggiore Magdi Ibrahim Sharif. Imputati ancora irraggiungibili. Ma oggi la Procura di Roma è convinta di avere le prove per farli condannare.