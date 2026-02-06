Debutta 60 NOTTURNO, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Andrea De Rosa, il 10 e 11 febbraio al Teatro degli Eroi- Roma

Debutta in prima assoluta il 10 e 11 febbraio al Teatro degli Eroi di Roma 60 NOTTURNO, la tredicesima commedia scritta, diretta e interpretata da Andrea De Rosa. Con lui in scena Valentina Corti (“Un Medico in Famiglia”, “Anima Gemella”) e Francesco Primavera (“Acab-La serie”, “Cuori Puri”).

In uno studio radiofonico va in onda il programma “60 Notturno”. Tutte le notti traghetta gli ascoltatori in un autobus immaginario guidato dal presentatore Nino Barbieri.

Si sente la frenata…le porte che si aprono…e sale a bordo l’ospite di turno, che in questa puntata è Lallo Bastardi, scrittore controverso e divisivo.

Dopo poche battute, dalla regia si sente di nuovo una frenata e le porte che si aprono:

sale a bordo il controllore, rappresentato dalla giornalista Salamandra Bertarelli, che con le sue domande provocatorie e aggressive, procede all’ispezione dell’ospite, dando il via ad un botta e risposta sempre più teso…

Sarà il pubblico a decidere se il biglietto è stato obliterato.

In caso contrario…il controllore dovrà decidere quale sarà la sanzione per il passeggero…

Tutti e tre i personaggi, in modo diverso, hanno a che fare con il potere: chi lo combatte, chi ne è complice e chi ne è un semplice dipendente.

Solo dall’incontro-scontro tra le parti in causa si può arrivare ad una presa di coscienza e, in rari casi, a ristabilire un rapporto tra burattini e burattinaio…ma bisogna farlo prima che l’autobus esaurisca le sue fermate e arrivi al capolinea.