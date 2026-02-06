BYD prosegue la sua ascesa: 3.553 immatricolazioni, 2,5% di quota in Italia, 8.000 ordini per ATTO 2 DM-i e forte crescita in Europa a gennaio 2026

In ITALIA, il 2026 si apre con risultati positivi per BYD, dove il marchio continua a guadagnare terreno nel mercato dei veicoli a Nuova Energia. A gennaio, BYD ha consolidato la sua posizione con 3.553 immatricolazioni e una quota di mercato del 2,5%, segnando un ulteriore passo avanti in un percorso di crescita costante. Questo successo si inserisce in un trend crescente di apprezzamento da parte dei consumatori italiani per i veicoli elettrici e ibridi plug-in del brand.

BYD si conferma leader in Italia nel mercato dei veicoli a Nuova Energia, con una quota di mercato del 17,1%. Nel dettaglio, il brand ha registrato 1.204 immatricolazioni nel segmento dei veicoli elettrici, pari al 12,8% di quota, mentre i veicoli ibridi plug-in hanno visto ben 2.348 immatricolazioni, con una quota del 20,8%.

A supporto di questi risultati, che testimoniano la solidità e la crescente affermazione del marchio nel Bel Paese, BYD continua a investire sull’espansione della sua rete commerciale e di assistenza, che oggi conta 101 punti vendita in tutto il territorio nazionale, gestiti da 30 concessionari italiani.

In EUROPA, BYD registra importanti risultati nei mercati principali oltre l’Italia:

Nel Regno Unito, BYD ha registrato una crescita impressionante, consolidando a gennaio 2026 una quota di mercato del 2,8%, con un aumento di oltre il 130% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il numero delle immatricolazioni ha visto un incremento altrettanto significativo, arrivando a 4.021 unità, con una crescita del 149%. Il marchio continua a rafforzare la propria presenza nel settore dei veicoli a Nuova Energia, ottenendo una quota del 14,3% nel mercato dei veicoli ibridi plug-in e del 4,6% in quello dei veicoli elettrici.

In Spagna, nonostante le difficoltà derivanti dalla sospensione dei sussidi governativi per i veicoli a Nuova Energia, BYD ha ottenuto risultati eccezionali, classificandosi al primo posto nel settore con una quota di mercato del 13,6%. Il brand ha anche conquistato il primo posto nel mercato dei veicoli elettrici, con una quota del 16%, e si è posizionato nella top 20 del mercato totale (veicoli commerciali leggeri compresi), con una quota pari al 2,3%, una crescita del +38% che si affianca a quella del +65% sui volumi (1.962 immatricolazioni).

Per quanto riguarda l’offerta PRODOTTO, BYD prosegue con successo le sue campagne mirate, come la recente Operazione Purefication, che hanno suscitato grande interesse tra i consumatori. Grazie a queste iniziative, sono stati registrati 8.000 ordini già prima del lancio ufficiale di ATTO 2 DM-i, SUV compatto con tecnologia Super Hybrid Dual Mode Intelligent (DM-i), capace di garantire un’autonomia totale fino a 1.000 km. Questo modello si prepara a ridefinire il concetto di SUV compatto, combinando la flessibilità della mobilità elettrica con la necessità di autonomia e comfort per viaggi più lunghi.

DOLPHIN SURF, city car elettrica di BYD, si conferma tra le più vendute del segmento elettrico, mentre SEAL U DM-i si posiziona al primo posto nel mercato dei veicoli plug-in hybrid con 1.804 immatricolazioni nel mese di gennaio 2026.

Infine, il brand si prepara al lancio di un altro modello molto atteso: ATTO 3 EVO, il primo Sport SUV del segmento C (4×4), che promette di suscitare un notevole interesse nel mercato automobilistico italiano ed europeo.