Al via in Oman i negoziati sul nucleare tra Iran e Stati Uniti

I colloqui sono i primi dopo il bombardamento, avvenuto a giugno, delle installazioni nucleari iraniane da parte degli Stati Uniti

Sono iniziati oggi in Oman i negoziati sul nucleare tra l’Iran e gli Stati Uniti: a confermarlo la televisione di Stato di Muscate.

Il contesto è segnato dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che non esclude un’offensiva militare, e del governo di Teheran, che assicura di essere “pronto” a difendersi.

I colloqui sono i primi dopo il bombardamento, avvenuto a giugno, delle installazioni nucleari iraniane da parte degli Stati Uniti: fu la cosiddetta “guerra dei 12 giorni”, seguita a raid di Israele.

In Oman la delegazione di Teheran è rappresentata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Per gli Stati Uniti a guidare è l’inviato speciale Steve Witkoff.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)