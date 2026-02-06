A “Geo” oggi su Rai 3 si parla di rifiuti

Produrre meglio e usare meno, partendo dal presupposto che il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto: venerdì 6 febbraio, alle 16.20 su Rai3, se ne parla a “Geo”

Produrre meglio e usare meno, partendo dal presupposto che il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto: venerdì 6 febbraio, alle 16.20 su Rai3, se ne parla a “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Con Cosimo Palopoli, giovane imprenditore, si discuterà di nuove soluzioni per il confezionamento dei prodotti a base di “naturameri”, molecole naturali estratte da piante e scarti alimentari, plastic-free e commestibili.