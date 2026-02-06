A “Elisir” oggi su Rai 3 anemia e fibrillazione atriale

In quali casi l’anemia è dovuta a una carenza di ferro causata dall’alimentazione? Quali sono gli altri fattori di rischio? Se ne parla a Elisir su Rai 3

In quali casi l’anemia è dovuta a una carenza di ferro causata dall’alimentazione? Quali sono gli altri fattori di rischio a cui prestare attenzione? Risponde il professor Marco Vignetti, docente di Ematologia presso la Sapienza Università di Roma, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 6 febbraio alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano” si parlerà della ginnastica in casa: come sfruttare gli spazi per allenarsi in sicurezza? Pino Capua, membro della Commissione Tecnica della Federazione Italiana Giuoco Calcio, spiegherà quali sono gli esercizi alla portata di tutti. Il tema dello spazio conclusivo sarà, invece, la fibrillazione atriale, una malattia cardiaca che rende il battito del cuore irregolare e spesso accelerato. Quali sono i soggetti più colpiti e in che modo si può trattare questa patologia? A spiegarlo sarà il professor Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia presso l’Università Federico II di Napoli.