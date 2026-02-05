“Un piccolo favore” su Rai 2: un’amicizia pericolosa in un thriller elegante e ironico

Tra mistero, seduzione e colpi di scena giovedì 5 febbraio, alle 21.20 su Rai 2, va in onda “Un piccolo favore”: la trama del film

Stephanie Smothers è una giovane mamma single, dolce e scrupolosa, che gestisce con entusiasmo un seguitissimo blog di cucina. Sempre presente nella vita scolastica del figlio Miles, è amata (e un po' invidiata) dagli altri genitori.

La sua routine ordinata viene sconvolta quando incontra Emily Nelson, affascinante e misteriosa madre di un compa-gno di classe di Miles. Emily lavora nel mondo della moda, è elegante, sicura di sé e impossibile da ignorare. Nonostante le profonde differenze, tra le due nasce un’amicizia intensa e inaspettata.

Durante un pomeriggio, trascorso nel-la lussuosa casa di Emily, complice qualche bicchiere di troppo, le confidenze si fanno sempre più intime. Ma dietro il carisma e lo stile impeccabile di Emily si nasconde qualcosa di oscuro, destinato a cambiare per sempre la vita di Stephanie. La regia è di Paul Feig, con Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding, Andrew Rannells e Linda Cardellini.