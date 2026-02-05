Su Rai 4 quarta stagione per SWAT, l’Unità Speciale della polizia di Los Angeles

Giovedì 5 febbraio, in prima serata, riparte su Rai 4 dalla quarta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca SWAT

Giovedì 5 febbraio, in prima serata, riparte su Rai 4 dalla quarta stagione l’amatissima serie d’azione poliziesca “S.W.A.T.”, che segue le missioni ad alto rischio dell’unità speciale della polizia di Los Angeles guidata dal sergente Dan-iel “Hondo” Harrelson. Dopo gli eventi turbolenti della stagione precedente, il team si trova ad affrontare nuove minacce e casi sempre più complessi.

Questa settimana sono programmati, a partire dalle 21.20, i primi tre episodi della quarta stagione che si apre con una missione ad altissimo rischio nell’ episodio “Ferite aperte”, in cui Hondo affronta un difficile confronto con suo padre. Nel frattempo, la squadra S.W.A.T. deve affrontare due emergenze contemporanee: il cartello frammentato di El Diablo e una serie di attentati coordinati di un gruppo jihadista che scuotono la città.

Nel secondo episodio, “L’appostamento”, la squadra viene coinvolta in un caso che tocca da vicino il mondo del crimine organizzato e delle bande. Nel frattempo, alcuni membri del team devono fare i conti con problemi personali che iniziano a interferire con il lavoro sul campo.

Nel terzo episodio, “Due fratelli”, Hondo si trova emotivamente coinvolto quando Leroy, suo amico d’infanzia ora in prigione e padre di Darryl, gli chiede di parlare a favore della sua libertà condizionale. Nello stesso tempo, la squadra aiuta a localizzare un ex affiliato della mafia che ha deciso di testimoniare contro una famiglia criminale, ma è ora braccato da quella stessa organizzazione.