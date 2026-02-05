Striscia la notizia, terzo appuntamento stasera su Canale 5

Questa sera, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Striscia la notizia – La voce della presenza”, in studio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline

Ospiti in studio: Samira Lui al suo grande esordio dietro al bancone di Striscia, al fianco dei conduttori per tutta la puntata tra battute e gioco, anche in una rivisitata versione di Parole Parole di Mina; Lillo, protagonista insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle Veline di una coreografia fatta di gag e balletti; Raul Cremona nei panni del mitologico Mago Oronzo, con i suoi esilaranti e inimitabili giochi di prestigio.

Il terzo Tapiro d’oro della stagione, dopo quello consegnato a Fiorello e alla coppia Zalone-Nunziante, è per Laura Pausini, intercettata a Roma da Valerio Staffelli, alle prese con le polemiche riguardanti Gianluca Grignani e Marco Mengoni.

Inviato speciale della puntata è Giorgio Mastrota che si occupa di chi utilizza impropriamente i “parcheggi rosa”, riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini piccoli. Per i trasgressori, al posto delle “merdine” di Striscia, arrivano materassi e altri gadget, in perfetto stile re delle televendite.

Tra i servizi della puntata, torna l’esperimento sociale di Valerio Staffelli sul drammatico tema dei maltrattamenti alle donne. Spazio a una violenta aggressione subita da Michele Macrì e dal suo operatore durante un’inchiesta sulla pesca illegale a Cirò, in provincia di Crotone. Moreno Morello prosegue l’inchiesta sugli strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico. Rajae Bezzaz si occuperà di alcune villette occupate abusivamente e Jimmy Ghione farà luce sul fenomeno delle minicar truccate, un trend pericoloso sempre più diffuso tra i giovanissimi.

Enrico Lucci irromperà alla “prima” della Bohème al teatro dell’Opera di Roma. Presenti anche Giuseppe Longinotti con la nuova tappa della stravagante campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo e la sua rubrica I Nuovi Mostri, e Barbascura X, che esplorerà con ironia le stranezze del mondo animale.

Tra gag e sorprese, gli spettacolari stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale “Dazi” assieme all’immancabile Gabibbo.