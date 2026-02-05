Stasera su Rai 1 la nuova stagione di Don Matteo con l’episodio “Il buon pastore”: la trama

Su Rai 1 torna “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – con l’episodio “Il buon pastore”: la trama

Giovedì 5 febbraio 2026 alle 21:30 torna “Don Matteo” – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – in 10 prime serate su Rai 1 per la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. La parola d’ordine della stagione è “cuore” perché tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini, l’intrecciarsi di storie segue la coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo.

E se Diego sembra avere le idee chiare, sono molte le domande che angustiano Giulia, che ha appena perso la madre, non ha una vera direzione a livello professionale e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo. A mettere in crisi il Maresciallo Cecchini arriva Caterina Provvedi (Irene Giancontieri) nuova e agguerrita Marescialla il cui trasferimento – forse frutto di un disguido – la porta a contendersi il posto proprio con Cecchini. Anche per Don Massimo non mancano le sfide che hanno, soprattutto, il volto della misteriosa Maria (Fiamma Parente), adolescente incinta e senza memoria. Ad arricchire le trame – investigative e non – delle dieci serate le partecipazioni di Diletta Leotta, Max Tortora e Tosca D’Aquino, Valeria Fabrizi, Alessandro Borghese, Giulio Beranek e Carolina Benvenga.

Nell’episodio in onda stasera intitolato “Il buon pastore”, Suor Costanza, zia di Caterina, arriva a Spoleto convinta che la nipote sia ancora una novizia, ma la verità potrebbe farle male. La Marescialla chiede l’aiuto di Cecchini che mette in piedi un’improbabile messinscena per nascondere la verità alla zia. Così, Caterina torna a indossare l’abito da suora. Nel frattempo, Giulia parte per Perugia insieme a Mathias che la introduce nel mondo della moda. Intanto Diego, rimasto a Spoleto, prova a non esplodere di gelosia. In canonica invece, Maria è tormentata da sogni e ricordi confusi ed angoscianti.