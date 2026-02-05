Sinner e Bebe Vio controllori per un giorno su un treno diretto a Cortina

Due controllori d’eccezione, niente meno che Jannik Sinner e Bebe Vio, per un treno molto speciale diretto a Cortina in occasione delle Olimpiadi

Due controllori d’eccezione, niente meno che Jannik Sinner e Bebe Vio, per un treno molto speciale diretto a Cortina in occasione delle Olimpiadi. I due campioni sportivi hanno così potuto salutare e incontrare i passeggeri diretti verso i luoghi delle sfide olimpiche.

Se Bebe Vio, con tanto di megafono, ha invitato tutti i passeggeri a prendere il treno per assistere alle sfide delle Olimpiadi, Jannik Sinner si è occupato ha obliterato i biglietti dei passeggeri, il tutto condito da sorrisi e battute.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)