“Pierino e il Lupo” con Enrico Lo Verso al Teatro Sannazaro di Napoli

Venerdì 6 febbraio 2026 debutta in prima nazionale lo spettacolo “Pierino e il lupo” una delle opere più famose di Sergej Prokofiev, lo spettacolo poi proseguirà in tournée in tutta Italia

Venerdì 6 febbraio 2026 debutta in prima nazionale lo spettacolo “Pierino e il lupo” una delle opere più famose di Sergej Prokofiev, lo spettacolo poi proseguirà in tournée in tutta Italia. In scena accanto ad Enrico Lo Verso ci saranno Samanta Chieffallo, Margherita Pelanda, Daniela Savoldi, Raffaella Zappalà. Videoart di Emanuele Rossi La regia è di Francesco Branchetti.

Pierino e il lupo è una favola per attore ed orchestra di Sergej Prokofiev. Questo lavoro fu eseguito per la prima volta nel 1936 a Mosca, in un concerto dedicato ai ragazzi che suscitò un grande interesse nella critica e nel pubblico. Questa composizione è una vera e propria “fiaba musicale”, in cui è narrata la storia di Pierino che, con l’aiuto di un uccellino cattura un pericoloso lupo. L’ attore recita la fiaba mentre la musica commenta ogni scena illustrando il carattere, i sentimenti, e descrivendo le azioni di ciascun personaggio: Pierino, l’uccellino Sasha, Sonia l’anatra, il gatto Ivan, il Nonno, il Lupo, i cacciatori. “Questa è una fiaba musicale e, siccome tutte le fiabe hanno dei personaggi, in questa ognuno di essi è rappresentato da un diverso strumento e tema musicale” (Sergej Prokofiev).

Con questa fiaba meravigliosa raccontiamo il difficile cammino verso la libertà- aggiunge Francesco Branchetti- è uno spettacolo pieno di metafore pieno di immagini e di significati nascosti, come del resto l’originale capolavoro da qui partiamo. Ogni momento poetico creativo e artistico assume un’importanza capitale in questo periodo storico in contrapposizione ad una società come la nostra che sembra combattere ogni forma di poesia, di grazia e di candore.

La regia intende restituire a questa grande opera, la straordinaria capacità di incantare in una danza meravigliosa, in un raffinato gioco tra l’attore e i suoni dell’orchestra e i colori, che lascia spazio alla malinconia, alla comicità e alla tenerezza. Luci e video art e la parte mimica contribuiranno a far vivere personaggi, animali, e molto altro; sono dei veri e propri attori nella storia che stiamo narrando e protagonisti nel creare atmosfere poetiche meravigliose. Creeranno magiche atmosfere e daranno un apporto fondamentale a questo viaggio in un mondo incantevole che con disarmante semplicità ci riporta al naturale ciclo della vita e della natura.

TEATRO SANNAZARO

Via Chiaia, 157 – 80121 Napoli (NA)

www.teatrosannazaro.it – www.facebook.com/TeatroSannazaro

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 2026 ORE 21:00

BIGLIETTI ON LINE SU AZZURROSERVICE/VIVATICKET

https://azzurroservice.vivaticket.it/it/event/pierino-e-il-lupo/281386

BIGLIETTI & INFORMAZIONI:

TEL 081 411723 – 081 418824 Email: info@teatrosannazaro.it

ORARIO BOTTEGHINO:

Lun-Sab dalle 10.00 alle 20.00

Presso le biglietterie e i punti vendita autorizzati

INFO E PRENOTAZIONI ANCHE AL 3337000725

PREZZO BIGLIETTI:

Biglietti: Platea €22,00 Palchi €18,00 (esclusi diritti di prevendita)