Oroscopo di oggi, giovedì 5 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna in Leone ci mette del suo per riportare la serenità, facilitiamole il compito evitando inutili rivalse o sterili competizioni con i colleghi. In ambito affettivo si scatenano delle rivalità. Troviamo un modo per averla vinta senza umiliare l’avversario.
Toro
Barbanera ci invita a essere più tolleranti nei confronti della persona amata e di sfruttare una lucida obiettività nel valutare torti e ragioni. Accese discussioni in famiglia sulle nostre amicizie e sulle loro scelte di vita. Non scaldiamoci troppo.
Gemelli
Siamo una miniera di energia, ma per concludere gli impegni professionali con soddisfazione, abbiamo bisogno di metterci la testa e l’attenzione. Desideriamo un cambiamento? Selezioniamo i nuovi contatti, alcuni fanno molto fumo e poco arrosto.
Cancro
Concentriamoci sulle possibilità disponibili, teniamo sempre vivo dentro di noi un ambizioso sogno nel cassetto e introduciamo leggerezza nei pensieri. Cerchiamo di essere più solleciti nei confronti di chi può aver bisogno di noi, gli scambi sono utili.
Leone
Gli aspetti che toccano la nostra Luna possono risultare destabilizzanti. Occhio ai colpi di testa, alle occasioni sfumate per malcelato orgoglio. I nostri grandiosi progetti hanno bisogno di un costrutto logico per durare. Da ridefinire i dettagli di base.
Vergine
La nostra attività procede spedita, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare la guardia e di applicarci con attenzione costante a ogni nostra faccenda. Chiariamo una questione controversa, sul lavoro agiamo operando con il nostro naturale discernimento.
Bilancia
Oggi, grazie a un cielo sgombro di nubi, riacquistiamo socievolezza. Un evento mondano è un’opportunità per intrecciare nuove conoscenze. Fase ottimale per allentare un po’ i cordoni della borsa e concederci una spesa senza sensi in colpa.
Scorpione
L’ambizione ci fa puntare in alto, alla perfezione. Piuttosto che rischiare un fiasco, preferiamo sorbirci una lavata di capo per il ritardo nella consegna. Antipatica la Luna e insieme a lei, ai nostri occhi, il resto del mondo. Tutti altezzosi e superficiali.
Sagittario
La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nella carriera, in amore e in società. Incisività, mordente, forza di persuasione. Per assicurarci degli appoggi utili, contrattiamo sulle condizioni per trovare un accordo accettabile.
Capricorno
Un lunedì senza scosse, in cui tutto scorre secondo i programmi. Complice un’abile organizzazione, gli impegni si svolgono al meglio. Valutiamo con calma una linea d’azione in merito a questioni finanziarie controverse: lasciti o eredità.
Acquario
Momento da cestinare, se fosse possibile, tanto è irritante con i suoi imprevisti. Interlocutori supponenti: la presunzione non ci va mai a genio. Maretta nella coppia. L’altro non sa che su di noi le imposizioni producono l’effetto contrario a quello voluto.
Pesci
Per tutto il giorno la nostra professione è al centro della scena. Brillanti e propositivi, possiamo realizzare molto, però c’è un po’ da sgobbare. Un’atmosfera ricca di sollecitazioni. Moltissimi gli incontri, forse qualcuno ha un amoroso seguito.