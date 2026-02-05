Muretto Milano – “Cerchio Finale” è il primo album del collettivo

“Cerchio Finale”, primo album firmato dal collettivo Muretto Milano, è disponibile su tutte le piattaforme digitali per Gold Leaves Academy

Il Muretto è un luogo di ritrovo storico dell’hip hop milanese e italiano che, dopo un periodo di stasi, negli ultimi anni è completamente rinato. A partire dal 2023, infatti, un piccolo gruppo di artisti ha ricominciato a riunirsi ogni mercoledì sera per condividere la passione per il rap, il freestyle e tutte le altre espressioni della cultura urbana per eccellenza. Di mese in mese, attorno a questi artisti si è ricreato un vero e proprio movimento che conta ormai centinaia di spettatori ogni settimana e migliaia di follower sui social media.

Dopo l’uscita, nei mesi scorsi, dei quattro singoli-manifesto intitolati “Mattone #” – delle posse track che hanno coinvolto i principali esponenti del collettivo -, Muretto Milano pubblica questo disco che ha le tipiche caratteristiche di un mixtape ma anche tutte le qualità per essere considerato equivalente a un album.

“Cerchio finale”, aperto da un pezzo introduttivo che vede le voci di alcuni rappresentanti storici del luogo – da Emis Killa a Ensi, da Fred de Palma a Nitro fino all’originatore Dj Enzo -, è composto da 8 brani in cui i vari rapper del Muretto si alternano completandosi e destreggiandosi su sonorità diverse, dalla trap fino al rap più classico.

Il risultato è un disco che, in poche tracce, riesce a rendere conto di tutte le sfaccettature di un movimento che sta animando la scena hip hop e il modo di seguire il rap in tutta Italia. Ascoltando “Cerchio Finale”, insomma, si ha quasi la sensazione di essere proprio al Muretto, pronti/e per ascoltare un’ultima battle di freestyle o parlare di musica e vita in generale con tanti/e altri/e appassionati/e della stessa musica e cultura.

Il “Muretto” è un luogo del centro città di Milano che ha segnato la storia dell’hip hop locale e nazionale. Qui, fin dagli anni ’80, infatti si sono incontrati e formati alcuni tra i principali nomi della scena, tra cui Marracash, Guè Pequeno, Emis Killa, Lazza e tanti altri. A partire dall’inizio del 2023, un nuovo e forte movimento si è riattivato attorno al Muretto grazie a un ristretto gruppo di giovani rapper e freestyler della scena milanese e non solo: Casco, Cuta, Sconer e Trauma, originari di Milano, Efsinain, originario di Monza, Giuss Dawg, di Treviglio (Bergamo), Paps da Caltanissetta e Drimer da Trento. Nel corso dei mesi, il “nuovo” Muretto è arrivato a contare centinaia di spettatori dal vivo negli appuntamenti settimanali che si tengono ogni mercoledì sera. Seguendone l’esempio, decine di altri centri di aggregazione simili sono poi nati e rinati in tutta Italia, dando vita a un movimento, quello dei “Muretti” appunto, che conta ormai decine di migliaia di appassionati in tutto il paese e grande attenzione sui social media. Il collettivo Muretto Milano si è così evoluto nel tempo arrivando oggi non solo a condurre gli appuntamenti del mercoledì sera e gli eventi organizzati in città, ma realizzando anche produzioni discografiche, a partire da questo primo album, “Cerchio Finale”.

