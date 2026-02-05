Milano Cortina 2026, parte bene il doppio misto curling. In giornata anche hockey e snowboard


Constantini-Mosaner battono la Corea, stasera affrontano il Canada

curling
Stefania Constantini e Amos Mosaner. Foto Simone Ferraro/CONI

Sono stati i campioni olimpici e mondiali in carica Amos Mosaner e Stefania Cnstantini i primi atleti dell’Italia Team in gara all’Olimpiade di Milano Cortina 2026. La coppia d’oro del doppio misto di curling ha pattuto questa mattina la Corea del Sud (8-4) nel round robin al Cortina Curling Olympic Stadium.

Alle 19:05 il tandem tricolore, che si presenta a questi Giochi Invernali con una striscia aperta di 22 vittorie consecutive, tornerà sul ghiaccio per affrontare il Canada nel secondo impegno di giornata.

Alle ore 14:40, inoltre, toccherà anche alle azzurre di hockey su ghiaccio, che affronteranno la Francia nel primo match del gruppo B nella cornice della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena.

“Gli allenamenti da quando siamo arrivate qui a Milano sono andati bene, vedo le ragazze molto concentrate e soprattutto capaci di evitare le distrazioni che inevitabilmente ci sono in un contesto unico come questo. Il focus è tutto sull’hockey, siamo una famiglia e pensiamo solo a noi. Al resto e alle avversarie non guardiamo, vogliamo solo dare il massimo per dimostrare le qualità di questo gruppo”, è il commento del difensore Nadia Mattivi, capitana della squadra.

Per la Nazionale femminile, al pari di quella maschile (che debutterà contro la Svezia alle ore 21:10 di mercoledì 11 febbraio), si tratta di uno storico ritorno sul palcoscenico a cinque cerchi a distanza di 20 anni dall’ultima edizione casalinga di Torino 2006.

In serata, infine, a partire dalle ore 19.30 ci sarà spazio anche per il giovane snowboarder Ian Matteoli che, sulla neve del Livigno Snow Park, sarà impegnato nelle qualificazioni maschili del big air.

agnesepriorelli

