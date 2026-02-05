Liqueedo torna con la canzone “English Rose”

“English Rose”, il nuovo singolo di Liqueedo, è un brano che fonde la sensibilità del pop britannico anni ’80 con atmosfere sognanti e riverberate

La canzone è un ritratto affettuoso e quasi spirituale di una persona fragile ma luminosa, inconsapevole del proprio valore. La “rosa inglese” diventa metafora di una delicatezza che resiste al caos della vita, tra ferite interiori e una luce nascosta che il narratore cerca di riportare alla superficie.

Il brano racconta un amore fatto di cura, protezione e meraviglia: il desiderio di aiutare questa figura a ritrovare i sogni messi da parte e a riconoscere la propria forza, che non sta nell’evitare le cadute ma nel sopravvivere alle ferite.

Il ritornello, con il mantra “YOUR STAR SHINES ON”, esprime l’idea di una luce interiore che continua a brillare, invitando alla fiducia, alla spontaneità e all’abbandonarsi alla vita.

Nel complesso, “English Rose” è un’ode sincera alla bellezza dell’anima: un intreccio di dolcezza, malinconia e rivelazione che crea un’atmosfera intima ma universale, nello spirito del miglior dream-pop e della tradizione britannica.

Liqueedo, alias Arturo Molinara, è un cantautore di Salerno che fin dalla tenere età è stato amante della musica inglese e della cultura della terra d’Albione.

Con il suo primo vero gruppo, gli Oceans, inizia ad esibirsi dal vivo, dapprima nei locali della sua città e, ben presto, in giro per l’Italia. Il primo demo produce una scossa fra radio e giornali , i pezzi vengono passati in radio italiane ed estere fino alla prestigiosa Insomnia Radio Uk che mette a rotazione il pezzo “Echoic Memories”.

Decide, nel periodo covid, di riaprire quel vecchio cassetto dei ricordi dando nuova anima a vecchi provini, nascono anche nuovissime canzoni.

Parte così il progetto Liqueedo.

Passato e presente si mescolano e le canzoni vengono notate dal mitico Marco Biondi (storico dj radiofonico con radio deejay, radio virgin e radio rock attualmente a radio capital nonché produttore discografico), così Liqueedo viene scritturato da Sorry Mom!.

Nel primo anno di attività di Liqueedo sono usciti due singoli , il primo singolo “OUT OF NOWHERE” pezzo energico e rock n roll e il secondo “1999” , brano più intimo , profondo e ipnotico.

Negli ultimi mesi ha suonato in giro per l’Italia spesso anche aprendo concerti di cantanti e band di alto livello come Cristiano Godano, Meganoidi, Gian Maria Accusani e i Sick Tamburo, Morgan, Bandabardò, Modena City Ramblers, Gianluca Grignani, CorVeleno, Francesco Di Bella…etc etc.

La band è formata da Andrea Bruno al basso, Gaetano Di Iorio alla chitarra e Antonio Pappacoda alla batteria ed è impegnata a suonare dal vivo con la missione di ricordare a tutti che, in mezzo ai ronzii di computers e basi stile karaoke, la musica suonata e sudata esiste ancora ….e il rock n roll non è affatto morto!