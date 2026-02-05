La violinista Elsa Martignoni si esibirà alle Olimpiadi Milano-Cortina

Elsa Martignoni è pronta per portare la sua musica in uno degli eventi internazionali più attesi: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina

Dopo un 2025 ricco di successi e impegni professionali che l’hanno fatta volare fino alle Maldive, Elsa Martignoni è pronta per portare la sua musica in uno degli eventi internazionali più attesi: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

L’artista milanese si esibirà con il suo violino elettrico il 12, 14, 18 e 20 febbraio al Milano Ice Skating Arena ad Assago, prima delle gare di Short track e per entrare nel mood, dando la giusta carica agli atleti, punterà su un repertorio adrenalinico con molti brani techno.

Sicuramente la “regina del crossover” (che è anche compositrice e produttrice), saprà distinguersi ancora una volta con le sue performance raffinate e coinvolgenti. Ricordiamo che Elsa Martignoni ha di recente pubblicato (su etichetta Steel Note Records) il suo nuovo singolo dal titolo “Get In Deep”.