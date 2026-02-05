Il monossido di carbonio uccide un’intera famiglia: trovati morti in casa madre, padre e i due figli

Una quinta persona è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Pisa. Alla base dell’incidente ci sarebbe un malfunzionamento della caldaia

Una famiglia di quattro persone è deceduta nella propria abitazione a Porcari, in provincia di Lucca, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provocate – secondo una prima ipotesi – da un malfunzionamento della caldaia.

Lo riportano i Vigili del Fuoco che, ieri sera poco prima delle 22, sono intervenuti nell’appartamento coinvolto nella frazione di Rughi. Entrati hanno trovato la famiglia di origine albanese senza vita, “due uomini, una donna e una ragazza di sedici anni”: i genitori e i due figli. “Una quinta è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Pisa”, fanno sapere. Secondo quanto riportato dai media locali, si tratterebbe del terzo figlio.

L’allarme è scattato verso l’ora di cena quando un familiare avrebbe provato a contattarli invano. Durante l’intervento dei soccorritori nell’abitazione, anche tre carabinieri sono rimasti lievemente intossicati.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)