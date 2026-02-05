Il film “Neve, Ghiaccio e Gloria” in prima Tv su Rai 2: la trama

Le imprese sportive italiane nelle Olimpiadi invernali, da Cortina nel 1956 fino al 2006 a Torino in “Neve, Ghiaccio e Gloria” giovedì 5 febbraio alle 21.20 su Rai 2

Le imprese sportive italiane nelle Olimpiadi, da Cortina nel 1956, a quelle estive di Roma del 1960, fino ai giorni nostri, con la più recente edizione invernale nel 2006 a Torino in “Neve, Ghiaccio e Gloria” giovedì 5 febbraio alle 21.20 su Rai 2.

Il documentario con la voce narrante di Cristiana Capotondi, attraversa settant’anni di storia italiana seguendo il filo conduttore dello sport, con particolare attenzione alle Olimpiadi ospitate nel nostro Paese.

Un viaggio attraverso decenni di profondi cambiamenti sociali, culturali ed economici, in cui lo sport emerge come elemento di coesione tra generazioni e territori, capace di unire l’intero Paese attorno ai suoi campioni e alle tendenze da essi generate. Il racconto si compone di immagini d’archivio suggestive e iconiche, che restituiscono l’evoluzione dello sport italiano fino all’approdo alla kermesse mondiale di Milano Cortina 2026.