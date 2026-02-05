Il film “Angel Heart – Ascensore per l’inferno” stasera su Rai Movie: la trama

Dal romanzo “Falling Angel” di William Hjortsberg, il film “Angel Heart – Ascensore per l’inferno” in onda giovedì 5 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie: la trama
Film cult del 1987 diretto da Alan Parker, Angel Heart – Ascensore per l’inferno in onda giovedì 5 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie è un torbido mix tra noir e horror soprannaturale, tratto dal romanzo “Falling Angel” di William Hjortsberg.
New York City, 1955. Il detective Harry Angel, reclutato dall’ambiguo Louis Cyphre, parte per New Orleans alla ricerca di un cantante misteriosamente scomparso dopo aver stretto un patto oscuro. L’indagine lo trascinerà tra riti voodoo e omicidi brutali fino a New Orleans.
Mickey Rourke interpreta l’investigatore Harry Angel, mentre Robert De Niro è il misterioso Louis Cyphre.