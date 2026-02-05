Facebook compie 22 anni, Zuckerberg posta una delle prime foto del social

Facebook compie 22 anni e Zuckerberg posta una delle prime foto del social: “Sono passati velocemente”

Il 4 febbraio 2004 Mark Zuckerberg, allora studente di informatica, insieme ad alcuni compagni, lanciava TheFacebook, il primo prototipo di quello che poi sarebbe diventato semplicemente Facebook.

Nel giorno dell’anniversario, il Ceo di Meta ricorda quel giorno e festeggia “22 anni passati velocemente”. Sui suoi profili ufficiali, Zuckerberg ha pubblicato una delle prime foto del social del “libro delle facce”: un sito dai contorni semplici, ma utile a mettere in contatto gli studenti dell’Harvard University facilitando lo scambio di informazioni e immagini. Un progetto ambizioso e rivoluzionario a cui Zuckerberg aveva lavorato insieme a Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum e Chris Hughes.

L’ESPERIMENTO PRECEDENTE A FACEBOOK

Prima di arrivare a Facebook, Zuckerberg aveva creato Facemash, un sito che permetteva di votare chi fosse più attraente tra gli studenti. Anche questo ricevette un traffico enorme, ma – visto l’utilizzo delle immagini – dovette chiudere i battenti per questioni legate alla violazione della privacy. Con Facebook il focus è passato al livello relazionale, alla possibilità di riallacciare rapporti lontani o perduti. Una nuova prospettiva che ha cambiato internet per sempre.

Su Instagram, il 41enne ha anche condiviso la playlist che ascoltava durante la progettazione di Facebook: Linkin Park, Audioslave, Trapt, Hoobastank erano riprodotti “in loop”. Il successo di thefacebook fu stravolgente, tanto da diffondersi in altre università. Nel 2005 scomparve il “the” e nel 2006 il social fu aperto a tutti.

IL BRAND META E IL FILM “THE SOCIAL NETWORK”

Nell’ottobre del 2021, il brand Facebook è stato trasformato in Meta per meglio rappresentare tutti i prodotti e i servizi offerti dopo le acquisizioni di Instagram (nel 2012) e di Whatsapp e Oculus (nel 2014). La nascita di Facebook è raccontata in “The Social Network”, il film diretto da David Fincher che vede protagonista Jesse Eisenberg nei panni di Marlk Zuckerberg.

