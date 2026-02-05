Fabrizio Corona denucia Mediaset per tentata estorsione

L’annuncio arriva tramite il suo avvocato Ivano Chiesa

“Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura vorrà ravvisare”. Ad annunciarlo è il suo legale di fiducia, l’avvocato Ivano Chiesa.

La decisione nasce da alcune lettere inviate dall’azienda ai locali e discoteche che ospitano Corona, considerate dalla difesa un tentativo di intimidirli e impedirgli di lavorare: “Cosa dovrebbero fare i gestori? Mettergli un tappo in bocca? Non siamo in Corea del Nord”.