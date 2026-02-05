Estrazione Superenalotto 5 febbraio 2026: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 5/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 21 del 5/2/2026
6-9-26-27-57-90
Numero Jolly
41
Numero Superstar
30
Quote Superenalotto del 5 febbraio 2026
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|10
|€ 18.371,53
|punti 4
|1.054
|€ 183,37
|punti 3
|35.857
|€ 15,88
|punti 2
|460.759
|€ 5,00
Quote Superstar del 5 febbraio 2026
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 18.337,00
|3 stella
|192
|€ 1.588,00
|2 stella
|2.635
|€ 100,00
|1 stella
|12.704
|€ 10,00
|0 stella
|23.583
|€ 5,00