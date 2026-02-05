Estrazione Superenalotto 5 febbraio 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 5/2/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 21 del 5/2/2026

6-9-26-27-57-90

Numero Jolly

41

Numero Superstar

30

Quote Superenalotto del 5 febbraio 2026

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 510 18.371,53
punti 41.054 183,37
punti 335.857 15,88
punti 2460.759 5,00

Quote Superstar del 5 febbraio 2026

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 18.337,00
3 stella192 1.588,00
2 stella2.635 100,00
1 stella12.704 10,00
0 stella23.583 5,00