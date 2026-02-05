A Geo oggi su Rai 3 i monumenti a pagamento

Giovedì 5 febbraio, alle 16.10 su Rai 3, torna “Geo”, il programma di Rai Cultura dedicato alla natura, all’ambiente e alle culture del mondo

Un nuovo sguardo sul turismo e sui luoghi simbolo dell’arte italiana. Giovedì 5 febbraio, alle 16.10 su Rai 3, torna “Geo”, il programma di Rai Cultura dedicato alla natura, all’ambiente e alle culture del mondo, condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

La puntata prende spunto dalla notizia che ha acceso il dibattito mediatico: l’introduzione del biglietto di due euro per visitare la Fontana di Trevi, uno dei monumenti simbolo di Roma. La notizia della misura voluta dalla giunta di Roma ha innescato una serie di riflessioni e di polemiche, tra cui la necessità di ripensare il modo di fare turismo d’arte, di vivere i monumenti storici con una consapevolezza maggiore e non solo come sfondo per postare un selfie.

Durante il programma, si parlerà di un modo diverso e più consapevole, di vivere e di guardare i luoghi d’arte e il paesaggio italiano attraverso l’obiettivo di alcuni fotografi contemporanei. Ospite in studio, Maria Vittoria Baravelli, curatrice d’arte e di fotografia.