A Elisir oggi su Rai 3 la broncopneumopatia cronica ostruttiva

Stamani su Rai 3 a Elisir la broncopneumopatia cronica ostruttiva. La prima colazione e lo stress da carico mentale gli altri temi in puntata

Il tema iniziale della puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, giovedì 5 febbraio alle 10.50 su Rai 3, sarà la broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia dell’apparato respiratorio caratterizzata da un’ostruzione persistente delle vie aeree, che rende difficile la respirazione.

Il professor Sergio Harari, docente di Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Milano, farà il punto sulla diagnosi e la cura di questo disturbo.

Subito dopo, nello spazio “Mangiarsano”, si parlerà della prima colazione. Cominciare la giornata con il giusto equilibrio di carboidrati, proteine e grassi è fondamenta-le, ma quali sono gli alimenti consigliati e quali invece quelli da evitare?

Il tema sarà approfondito insieme a Laura Di Renzo, direttrice della Sezione di Nutrizione Clinica dell’Università Tor Vergata di Roma. A chiudere la puntata sarà lo spazio di “Serena…mente”, in cui verrà approfondito il tema del carico mentale, una condizione che porta l’individuo a uno sforzo cognitivo e psicologico nell’organizzazione della vita quotidiana. Se ne saprà di più grazie alla presenza in studio della professoressa Emi Bondi, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.