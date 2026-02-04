Strage nella Repubblica Democratica del Congo: crolla miniera, centinaia di morti

Almeno 200 persone sono morte dopo una frana che ha investito il sito minerario per l’estrazione di coltan a Rubaya, nell’est della Repubblica democratica del Congo

“Almeno 200 persone” sono rimaste uccise in conseguenza di una frana che ha investito il sito minerario per l’estrazione di coltan a Rubaya, nell’est della Repubblica democratica del Congo controllato dal gruppo ribelle Movimento 23 marzo (M23). A fornire il bilancio è stato il governo di Kinshasa. Fonti della società civile locale hanno riferito però che le vittime potrebbero essere almeno 400.

A Rubaya, nella provincia del Nord Kivu, si produce tra il 15 e il 30 per cento del coltan mondiale. La Repubblica democratica del Congo detiene almeno il 60 per cento delle riserve globali di coltan, un minerale strategico per l’industria elettronica.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)