SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 4 febbraio 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 4/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

14-25-29-42-49-64

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 53€ 1.672,63
punti 4108€ 112,05
punti 31.253€ 42,99
punti 27.167€ 10,68