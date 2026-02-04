Scontri Askatasuna, domiciliari per il presunto aggressore dell’agente di polizia

Obbligo di firma per altri due arrestati accusati di lancio di pietre e bottiglie

Scarcerati i tre arrestati dopo gli scontri durante la manifestazione nazionale pro-Askatasuna (centro sociale sgomberato dopo anni di occupazione).

Domiciliari per Francesco Simionato, 22enne di Grosseto che faceva parte del gruppo che ha accerchiato e aggredito il poliziotto Alessandro Calista. Obbligo di firma per il 35enne Matteo Campaner e il 31enne Pietro Desideri, che avevano lanciato pietre e bottiglie verso le forze dell’ordine. La decisione è stata assunta dal gip del tribunale torinese, Irene Giani all’esito dell’udienza di convalida.

La Procura inoltre ha aperto un fascicolo per devastazione (reato grave, punito da 8 a 15 anni) e indaga altre 24 persone a piede libero (19-45 anni, alcuni stranieri). La Digos continua le indagini con video e foto.