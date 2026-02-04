Oroscopo di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata piena con la Luna in Leone. Il tono emotivo è alto, la forma fisica pimpante. Brillanti e vivaci, non ci perdiamo nessuna occasione per divertirci. Una nuova amicizia stuzzica il nostro spirito da conquistatori? Muoviamoci con garbo e delicatezza.
Toro
La Luna si avvia alla sua fase di pienezza, ma la sua luce, più che magiche suggestioni, provoca un’inquietudine a cui non sappiamo dare un nome. Prendiamo atto di essere meno efficienti del solito e che qualche ciambella può riuscire senza buco.
Gemelli
Splendida domenica, grazie alla Luna che potenzia le nostre capacità e riduce i tempi di attesa. Tutto gira molto velocemente, forse anche troppo. Viaggi e affari. Riusciamo a portare avanti le cose con un dinamismo degno dei nostri momenti migliori.
Cancro
Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e debiti in riscossione. Nella relazione la passione fa da collante.
Leone
Sappiamo dove vogliamo arrivare, e se strada facendo qualcosa si mettesse di traverso, avremmo la possibilità di rimuovere l’ostacolo o di temporeggiare. Attenzione agli investimenti. Prima di agire, consigliamoci con qualcuno del quale ci fidiamo ciecamente.
Vergine
Atmosfera inquieta per i sentimenti, vissuti in questa fase con alcune incertezze e qualche patema d’animo. Saturno in Pesci getta benzina sul fuoco. Una nube scura di recriminazioni aleggia nel nostro cielo? Spazziamola via con una comunicazione trasparente.
Bilancia
Ottimo clima per la vita sociale. Abbiamo in programma una serata importante per il nostro futuro? Eleganza e buongusto per fare bella figura. Interessi da condividere. Dallo scambio con persone in gamba, scaturisce una sensazione di benessere.
Scorpione
Validi alleati celesti ci forniscono acume e intraprendenza. Per sfruttarli al meglio sia in casa sia al lavoro, aggiungiamo un pizzico di elasticità. Il filo conduttore odierno resta il risparmio, in termini di energia e di denaro. Rinunciamo a esporci oltremodo.
Sagittario
L’energia che ci pervade e l’aiuto dei colleghi hanno effetti positivi sul lavoro. Sono in arrivo nuove proposte e buone notizie per la carriera. L’intesa di coppia appare disturbata, ma con un maggiore impegno, oggi possiamo filare d’amore e d’accordo.
Capricorno
Appassionatamente Cupido ci sussurra alle orecchie un richiamo imperioso. Per ora è tutto da costruire e da approfondire, ma il cuore è già in orbita. Con le finanze siamo un po’ ai ferri corti, ma la nostra parsimonia è una granitica garanzia di tenuta.
Acquario
Con la Luna opposta a Marte, per pigrizia o per stanchezza, oggi amici e svaghi segnano il passo, a favore di un desiderio di tranquillità e di riposo. Qualche turbamento emotivo viene neutralizzato dalla vicinanza di una famiglia sollecita e rassicurante.
Pesci
Il buonumore rende più semplice la vita. Facciamo un patto con noi stessi e stabiliamo di non farci guastare la giornata da presenze moleste e pretenziose. Assecondiamo il bisogno di svago e di buona, stimolante compagnia. Ottimi risultati professionali.