Lindsey Vonn non si ferma, con il crociato rotto farà la discesa libera


In tanti prima di lei ci hanno provato, spiega il New York Times

lindsey vonn

Lindsey Vonn proverà a fare la discesa libera – 130 km/h su un pendio ghiacciato, con un salto di 50 metri – alle Olimpiadi, con un legamento crociato rotto. Domenica prossima, a Cortina. E no, non è una cosa del tutto folle. “In realtà sta facendo quello che molti altri sciatori hanno fatto prima di lei”, scrive il New York Times. Niente di inedito, insomma. Come è possibile?

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)