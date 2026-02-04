“La natura dei fiumi” in replica stasera su Rai 5 a “Sapiens – Un solo pianeta”

Le anticipazioni della puntata di “Sapiens – Un solo pianeta” intitolata “La natura dei fiumi” e in onda in replica mercoledì 4 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 5

I fiumi hanno bisogno di grandi opere o fanno meno danni se li lasciamo in pace? Esiste una nuova risposta alle alluvioni e alle frane che rendono l’Italia il Paese più fragile del Mediterraneo? Quanto tempo abbiamo prima che il cambiamento climatico causato dai Sapiens renda l’acqua più un pericolo che una risorsa? Alluvioni e siccità sono due facce della stessa medaglia? Questi sono alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la puntata di “Sapiens – Un solo pianeta” intitolata “La natura dei fiumi” e in onda in replica mercoledì 4 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 5.

Dopo aver solcato i mari nella scorsa puntata, affronta adesso la questione fiumi. Dalle rive del Tevere, in un viaggio che parte dall’Oasi naturalistica del lago di Alviano, un’area naturale protetta gestita dal WWF Italia che si trova nella Valle del Tevere in Umbria, e arriva fino al centro di Roma Mario Tozzi spiega come anche i fiumi siano elementi naturali sotto attacco: siccità e alluvioni sono infatti due facce della stessa medaglia. Parallelamente, durante la puntata, un documentario racconta la vita sulle rive di uno dei fiumi più importanti della Terra: il Mississippi. In apertura di puntata nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.