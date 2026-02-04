Il secondogenito di Gheddafi assassinato nella sua casa a Zintan

Saif al Islam Gheddafi aveva 53 anni

Saif al Islam Gheddafi, secondogenito del colonnello libico Muammar Gheddafi ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini contro l’umanità, è stato assassinato nell’ovest della Libia da un commando di uomini armati. “È stato ucciso a Zintan, nella sua casa, da un commando armato composto da quattro persone“, ha riferito il suo avvocato francese, Marcel Ceccaldi. Considerato un potenziale candidato alla successione del padre prima dell’uccisione di Gheddafi nel 2011, aveva cercato di costruirsi un’immagine di riformatore.

Saif al Islam aveva 53 anni. L’assassinio è avvenuto ieri, attorno alle 14, secondo Ceccaldi. Del blitz sarebbe sospettata la Brigata 444, una milizia libica guidata dal comandante Mohamed Hamza, che però ha smentito qualsiasi coinvolgimento.

