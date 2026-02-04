Il giallo di Villa Pamphili: se ne parlerà a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

Il terribile omicidio di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia ritrovate morte a Villa Pamphili, a Roma, la scorsa estate: se ne parlerà a “Chi l’ha visto?” su Rai 3

Il terribile omicidio di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia ritrovate morte a Villa Pamphili, a Roma, la scorsa estate: se ne parlerà a “Chi l’ha visto?” oggi, mercoledì 4 febbraio, alle 21.20 su Rai 3, perché è iniziato il processo contro Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, e il suo avvocato ha chiesto una perizia psichiatrica.

“Lui sa bene quello che fa, programma ogni suo passo, aveva un piano…. trova sempre una giustificazione, ma non è un pazzo e deve rispondere a pieno per quello che ha fatto”, ha detto alla trasmissione Tatiana, la mamma di Anastasia. E poi il caso di Daniela Ruggi: è suo il teschio ritrovato in una torre abbandonata a poche centinaia di metri da casa sua… Qualcuno l’ha uccisa e poi ha cercato di far scomparire il suo corpo?

Infine l’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni: in carcere il compagno e una complice. Ma il dubbio è che ci possano essere altre vittime: testimonianze inedite nel corso della trasmissione.