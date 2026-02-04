Il film “What’s love?” stasera su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 il film What’s Love? del 2022 diretto da Shekhar Kapur con Lily James e Shazad Latif: la trama

Londra, oggi. Due amici d’infanzia, Zoe e Kazim, affrontano le pressioni familiari e culturali sull’amore: lei, tra appuntamenti online e l’eccentrica madre; lui verso un matrimonio combinato in Pakistan. Il viaggio di Kazim spinge Zoe a filmare il tutto e riflettere su cosa significhi davvero amare e seguire il cuore.

E’ la trama della commedia romantica “What’s Love” in onda mercoledì 4 febbraio 2026 alle 21:30 su Rai 2.