Il film “We Were Soldiers” ambientato in Vietnam stasera su Rai Movie: la trama

Dal memoriale “We Were Soldiers Once… and Young” di Harold G. Moore e Joseph L. Galloway. stasera su Rai Movie l’omonimo film: la trama
Mel Gibson protagonista del film “We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo” di Randall Wallace, in onda mercoledì 4 febbraio 2026 alle 21.10 su Rai Movie.
Agli inizi dell’intervento americano nel Sud Est asiatico, il comandante Hal G. Moore addestra in patria i suoi uomini prima del trasferimento in Vietnam, dove il battaglione di Moore dovrà scontrarsi con le forze locali in una battaglia violentissima e cruenta, la prima di un conflitto fra i più lunghi e drammatici della storia recente.
In contrasto con l’attitudine prevalentemente critica di Hollywood rispetto al Vietnam, “We Were Soldiers” porta sullo schermo un punto di vista condiscendente con le scelte militari americane. Nel cast anche Madeleine Stowe e Greg Kinnear.