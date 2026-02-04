Il film “Survive” stasera in onda su Rai 4: la trama

Una coppia festeggia il compleanno del figlio in mezzo all’oceano sulla loro barca. Una violenta tempesta fa riemergere creature affamate dagli abissi: la trama d Survive oggi su Rai 4

Julia e la famiglia festeggiano sullo yacht quando una tempesta li scaraventa in un mondo post-apocalittico. Una tragica inversione di polarità ha prosciugato gli oceani, rivelando fondali desertici e letali. Tra tragedie e insidie, la donna deve salvare i figli da un’umanità folle e da mostri abissali

E’ la trama del film francese Survive in onda mercoledì 4 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4.