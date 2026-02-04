Ex Ilva, chiesta proroga della cassa integrazione straordinaria per oltre 4mila lavoratori

Ex Ilva, l’azienda chiede la proroga della Cigs per 4.450 lavoratori dall’1 marzo. La richiesta decorrerà da quella data e i successivi 12 mesi

Acciaierie d’Italia ha presentato una richiesta di proroga della Cigs per un massimo di 4.450 lavoratori, di cui 3.803 a Taranto. È quanto riferiscono fonti sindacali. La richiesta di proroga Cigs, si legge nella istanza, “decorrerà dalla data del 1 marzo 2026 per i successivi 12 mesi e comunque nell’ambito della gestione commissariale”. I dipendenti di AdI in As sono 9.702.

