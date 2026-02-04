Coppa Italia, i primi due quarti di finale su Italia 1

Il grande calcio in esclusiva assoluta è su Mediaset che, anche per le prossime due stagioni, si è assicurata i diritti della Coppa Italia

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio torna la competizione nazionale con i primi due quarti di finale, Inter-Torino e Atalanta-Juventus: i due match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, alle ore 21, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Gli studi live di tutte le sfide di Coppa Italia, con la conduzione di Monica Bertini, saranno visibili su Italia 1 in live streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Di seguito, il dettaglio del programma dei quarti:

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO:

Inter-Torino, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO:

Atalanta-Juventus, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari