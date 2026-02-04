Cancellato il volto dell’angelo assomigliante a Giorgia Meloni

La somiglianza con la premier aveva innescato un acceso dibattito e un afflusso di visitatori non legato a motivazioni religiose

Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall’angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina.

La rimozione è avvenuta dopo le verifiche avviate dalla Soprintendenza e i confronti con il Vicariato di Roma. L’obiettivo, è stato spiegato, è ripristinare la fisionomia originaria dell’opera e tutelare il contesto sacro, escludendo riferimenti riconducibili a figure politiche contemporanee.